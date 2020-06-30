Сведения о местах в яслях и детсадах можно будет получить через Госуслуги

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Все сведения о местах в яслях и детских садах будут собираться на едином информационном ресурсе; об этом 6 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В 2020 году 7,5 миллиона детей посещают детские сады и ясли, до конца года будут созданы еще 100 тысяч мест.

«Для того, чтобы информация о таких местах была максимально полной, оперативной и достоверной, правительство закрепило правовой статус федеральной информационной системы доступности дошкольного образования. Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс», – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Родители смогут в ежедневном режиме узнавать о наличии мест в детских садах, в том числе через сайт госуслуг. По словам Мишустина, это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест.

Напомним, в июле родители детей детсадовского возраста получили пособие в размере 10 000 рублей в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса.