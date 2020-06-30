«Такими дарованиями раскидываемся»: нападающий Михайлов закончил карьеру в ХК «Сибирь»

Фото из группы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг договор с 22-летним нападающим Никитой Михайловым; решение было принято «по соглашению сторон».

ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим Никитой Михайловым. Об этом сообщается 7 июля в группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Как говорится в публикации, это произошло по взаимному согласию сторон.

«Благодарим хоккеиста за игру в нашей команде и желаем удачи на новом месте», – говорится в напутствии молодому спортсмену.

Попрощались с хоккеистом фанаты и подписчики группы ХК «Сибирь». Новость об уходе Михайлова они встретили по-разному. Одни поддерживали решение клуба:

«В прошлом сезоне Никита играл слабо, не попадал в состав», – пишут в комментариях.

«Последний сезон унылый был», – отмечают некоторые.

«Синдром "второго сезона" поймал», – уверены другие.

Нашлись те, кто поддержал Михайлова и упрекнул «Сибирь»:

«Если мы будем такими дарованиями раскидываться, то от Сибири ничего не останется», – пеняет руководству клуба подписчик.

«Молодец Никита, надеюсь, в другом клубе тебе дадут играть, ты очень талантлив, жаль, что покидаешь родную Сибирь», – похвалили хоккеиста, предположив, что «Сибирь» просто «денег пожалела».

Напомним, в начале июля в тренерском штабе «Сибири» произошли кадровые перестановки.