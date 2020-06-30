Телеграм-канал: основы успеха

Фото: предоставлено ООО «ДримТрейд»

Для продвижения своих проектов и просто интересных мыслей многие люди сегодня активно используют интернет-пространство, где представлено немало инструментов для решения подобных задач; одним из привлекательных направлений является работа с Telegram, которая может проходить в рамках специально созданного под индивидуальные нужды канала.

Эта сфера требует квалифицированного подхода, в противном случае не позволяет приблизиться к ожидаемому результату, собрать большое количество подписчиков.

С основами создания и продвижения ТГ-канала можно ознакомиться через такой источник, как «Активный Пиар» на YouTube, в деталях преподносящий простым обывателям профессиональный опыт. Пользоваться обучающими материалами здесь можно бесплатно и столько времени, сколько понадобится для достижения запланированного результата.

Стоит сразу отметить, что для Telegram важна именно авторская подача материала и разработка оригинальной концепции. В противном случае не удастся заинтересовать аудиторию, задержать её внимание на себе. Хорошо, если есть возможность поведать о собственном интересном опыте. Здесь важно понять, ради чего на канал будут подписываться люди. Также стоит честно ответить самому себе на вопрос «Я сам подписался бы на такой продукт?» и заложить в проект какую-либо мечту, которая, впрочем, должна быть вполне достижимой, а не иллюзорной. Мечту необходимо продавать читателям даже там, где реально ничего не продаётся, нет коммерческой основы. Полезно проводить рубрикацию, например, по таким векторам, как личный опыт, обучающий курс, топы, интервью, комментирование материалов сторонних источников, лайфхаки.

Для Telegram-канала следует грамотно выбирать контент. Отлично работают так называемые коротыши, представляющие собой мысли на пару абзацев. Такие посты могут публиковаться непосредственно в Telegram, в отличие, например, от лонгридов с длиной более двух абзацев. Эти крупные материалы нельзя размещать просто на канале, их следует заводить к подписчикам посредством ссылок, которые будут вести на текстовые платформы типа Medium, «Дзен». Хорошо, если к публикациям прилагаются картинки говорящего характера или инфографика, которые не только привлекают повышенное внимание читателей, но и пересылаются другим людям примерно в десять раз чаще. В дополнение к основным постам время от времени могут размещаться аудио. Также приветствуются видео, которые должны заходить на канал со сторонних специализированных ресурсов, например, с YouTube или TikTok.