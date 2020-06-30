Травников предложил жителям выбрать место для стелы «Город трудовой доблести»

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Андрей Травников обратился к жителям Новосибирской области с предложением выбрать место установки Памятной стелы «Город трудовой доблести»; в мэрии создадут специальную комиссию.

Губернатор Андрей Травников поручил региональному оргкомитету «Победа» и мэрии Новосибирска создать комиссию по запуску процедуры общественного голосования по выбору места установки стелы «Город трудовой славы».

Присвоение Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести» обсудили во время расширенного заседания оргкомитета «Победа», которое в режиме ВКС провёл сегодня, 7 июля, губернатор Андрей Травников. В заседании принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

На прошлой неделе, 2 июля, президент Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 20 городам, в том числе — и Новосибирску. В областном центре должна быть установлена стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого высокого звания.

«Установка Памятной стелы – это обязательное мероприятия, и сегодня уже есть определённые пожелания о том, где она могла бы быть расположена и как она могла бы выглядеть. Тем не менее, это не должно быть решением одного человека или даже группы людей в составе оргкомитета. Хотелось бы, чтобы в этом обсуждении приняли участие и жители города, и экспертное сообщество — архитекторы, художники. Чтобы это было действительно общее решение. Мы понимаем, что это – решение на десятилетия вперёд», — отметил Андрей Травников.

В ближайшее время в Новосибирской области стартует работа по сбору предложений по площадкам для установки Памятной стелы «Город трудовой доблести» и визуализации общественного пространства по предложенным местам.

Предполагается, что в месте установки стелы появится некий ансамбль объектов.

Андрей Турчак подчеркнул, что со своей стороны партия «Единая Россия» готова оказать необходимую помощь.

«На повестке стоит вопрос определения места. Я поддерживаю предложение оргкомитета: выбрать место должны сами граждане. Они должны принять это решение и сделать свой выбор. Мы готовы оказать помощь, поддержку, в организации сбора подписей», — сообщил Турчак.

Напомним, 2 июля в Новосибирске прогремел салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести».