Трое полицейских избили подростка в Бурятии

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Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции; трое мужчин избили 17-летнего задержанного.

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовные дела в отношении трёх сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 Улан-Удэ, подозреваемых в применении недозволенных методов дознания.

По версии следствия, около полудня 4 июля сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, причинив юноше телесные повреждения.

«В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы. Полицейским предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в следственном комитете.

Напомним, в апреле полицейские в Сибири избили нарушителя самоизоляции.