Угроза ЧС и загрязнение окружающей среды: прокуратура требует защитить реку Тулу в Новосибирске

Фото wikipedia.org, fishingsib.ru

В новосибирскую реку Тулу без разрешения сбрасывают сточные воды; в притоке Оби превышено содержание загрязняющих веществ и массово гибнет рыба.

Прокуратура Новосибирской области предъявила иск заводу «Тяжстанкогидропресс», который сбрасывает сточные воды в реку Тулу. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Также прокуратура подала в суд три административных иска к муниципалитету. Ведомство считает, что администрация города должна обследовать бесхозные коллекторы, через которые в Тулу попадают сточные воды.

«Иски заявлены в целях последующего их принятия в муниципальную собственность и организации надлежащего обслуживания. В настоящее время два заявления находятся в суде на рассмотрении, а одно уже удовлетворено (исполнение решения суда находится на контроле)», – говорится в сообщении.

В отношении ПАО «Тяжстанкогидропресс» было установлено, что завод сбрасывает сточные воды в реку Тулу вопреки природоохранному законодательству и без разрешения органа контроля. Это негативно влияет на окружающую природную среду и биологические ресурсы, а также создаёт угрозу возникновения ЧС на данном участке сетей водоотведения.

«Длительное время акционерного общество не исследовало пробы сточной воды, образующейся в результате хозяйственной деятельности. В 2018 году в таких пробах имелись превышения показателей концентрации загрязняющих веществ (алюминий, взвешенные вещества, железо, марганец, нефтепродукты, цинк и другие)», – сообщает пресс-служба.

Напомним, 3 мая в реке Туле в Новосибирске был зафиксирован массовый мор рыбы.