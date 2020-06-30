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Успели дать имя, не успели только взвесить: щука-монстр вырвалась из рук рыбака в Новосибирске

сегодня 13:26

Скриншот и видео Ивана Ашихмина со страницы «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте»

В сети обсуждают видео, которое выложил новосибирский рыбак; огромная щука борется за жизнь и выходит победителем.

Новосибирский рыбак Иван Ашихмин выложил в группе «Рыбалка в Новосибирске» видео борьбы огромной щуки за свою жизнь.

Рыба, попавшая на крючок, не хочет сдаваться даже после того, как попадает в подсак.

«Щука-монстр разрывает подсак, перекусывает стальной поводок и уходит! Успели дать имя, не успели только взвесить», – прокомментировал своё видео автор.

Подписчиков поразило, с какой активностью рыба сражается за свою жизнь.

Спросили они про имя, придуманное для свободолюбивой щуки.

«Клавдия Егоровна», – написал Иван Ашихмин.

Напомним, житель Новосибирска поймал в Боровом огромного сазана.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

рыбалка
Новосибирск
щука

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