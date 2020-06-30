В аэропорту Толмачёво изменили схему движения автотранспорта

Фото аэропорта Толмачёво

На территории аэропорта Толмачёво введена новая схема движения транспорта; теперь движение организовано по одностороннему круговому принципу.

В аэропорту Толмачёво поменяли схему въезда и выезда с территории.

Работы выполнены в рамках реализации предварительного этапа реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Толмачёво. В результате работ освобождена площадь под строительство нового пассажирского терминала, увеличено количество полос на въезд и выезд, а также вместимость парковочных мест для легкового автомобильного транспорта, модернизирована система освещения проездов и парковок. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В настоящее время проводится тендер на строительство первого этапа нового терминального комплекса общей площадью 56 тысяч квадратных метров. Начальная цена контракта на строительно-монтажные работы – 14,15 миллиарда рублей. Строительство первого этапа должно быть завершено в третьем квартале 2022 года. Весь проект будет реализован к 2025 году.

С новой схемой движения автотранспорта можно ознакомиться на сайте www.tolmachevo.ru в разделе «Тарифы и правила парковки». При движении по территории аэропорта необходимо руководствоваться дорожными знаками.

В настоящее время функционирует парковочная территория P1, а P2 будет открыта в ближайшее время.

Напомним, аэропорт Толмачёво попал в список мест возможной установки стелы «Город трудовой доблести».