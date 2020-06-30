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В Иркутской области нашли пропавшую в лесу фитнес-тренера

сегодня 11:14

Фото vk.com/sova1902

Жительница Иркутска ушла от группы туристов во время похода; спустя несколько дней стало известно, что тренера нашли.

В Иркутской области спасатели нашли пропавшую фитнес-тренера Оксану Сову. Об этом сообщило издание «Твой Иркутск».

По данным СМИ, женщина пропала 4 июля в Слюдянском районе. Оксана Сова отбилась от группы туристов в районе метеостанции на озере Сердце. Сотрудники МЧС обнаружили тренера в районе пика Черского. В поисках принимали участие сотрудники МВД, спасатели, волонтёры.

Оксана Сова профессионально занимается фитнесом и довольно популярный тренер в Иркутске.

Напомним, в Новосибирске уже неделю ищут подростка с особенностями развития.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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