«В моей жизни начался новый этап»: актёр Прилучный сделал заявление после слухов о романе с Карпович

Фото из открытых источников

Актёр Павел Прилучный, выросший в Новосибирске, попросил поклонников не вмешиваться в его личную жизнь; ранее в сети появились слухи о романе артиста с коллегой Мирославой Карпович.

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный, недавно расставшийся с женой, сделал заявление после слухов о романе со звездой «Папиных дочек». Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

«В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней Ваше прямое участие. Я такой же человек, как и Вы, и я абсолютно уверен в том, что Вам, также как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочее злословие в мой адрес», – приводит телеканал ТВЦ слова Прилучного.

Актёр попросил пользователей интернета уделить внимание своей жизни. Из-за волны слухов он решил больше не фотографироваться с поклонниками на улице. Также на своей странице в соцсетях он будет публиковать только фото с детьми и кадры, сделанные во время работы или путешествий.

Напомним, 6 июля появилась информация, что Павел Прилучный отправился на море вместе с детьми и новой возлюбленной.