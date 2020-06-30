В Новосибирске начали продавать абонементы на платные парковки

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске можно купить абонемент на парковку; изменения начали действовать с 1 июля.

На платные парковки, расположенные на Красном проспекте в Новосибирске, с 1 июля можно купить абонемент. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информационное агентство мэрии Новосибирска

Специалисты ЦОДД рассчитали стоимость абонементов на Красном проспекте по результатам первого месяца.

В зоне с тарифом 100 рублей стоимость абонемента составит 7,2 тысячи рублей, суточный – 560 рублей. Для зоны с тарифом 50 рублей – 3,6 тысячи и 280 рублей соответственно.

Парковки с зонами за 100 рублей в час находятся между площадью Свердлова и пересечением с улицей Писарева. От Писарева до площади Калинина – 50 рублей в час.

Платные парковки на Красном проспекте работают с 1 июня 2020 года. Штраф за неуплату парковочного времени – от 1 до 3 тысяч рублей.

Напомним, 4 июля в Новосибирске упростили правила получения льготного права на парковку.