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В Новосибирской области побит рекорд по суточному приросту заражений коронавирусом

сегодня 12:35

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

113 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области за минувшие сутки; с начала пандемии это максимальный прирост количества заболевших.

Антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом за стуки зафиксирован в Новосибирской области. COVID-19 подтвердился сразу у 113 человек, предыдущий максимум — 112 случаев. Об этом 7 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Новосибирской области выявлено 6 724 случая инфицирования СOVID-19, в том числе у 397 детей.

За сутки в регионе умерли четырые пациента с коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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