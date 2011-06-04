В подарок любимой: Новосибирский Левша сделал новую микроскопическую икону

Фото со страницы Владимира Анискина в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирский Левша Владимир Анискин сделал новую микроскопическую икону; она предназначена в подарок жене.

Известный во всём мире новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин презентовал своё новое творение – икону. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В день рождения моей любимой жены Светланы сделал ей подарок. Это икона святой, чье имя она носит — Святая Фотина (житие мученицы https://azbyka.ru/days/sv-fotina-svetlana-samarjanynj..).

Святая Фотина, это та самая самарянка, которая разговаривала со Христом возле колодца», — написал Владимир Анискин.

Размер иконы 12х13,5 мм. Лик и руки нарисованы акварельной краской. Оклад выполнен из олова и золота. Его украшают бриллианты, золотые самородки, малахит и азурит.

«С днем рождения, Любимая!», — добавил Левша.

Напомним, Владимир Анискин выставил на продажу золотые монеты.