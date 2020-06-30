Вежливый таксист довёз пассажирку до дома после изнасилования

Фото из открытых источников

В Омске водитель такси изнасиловал 21-летнюю пассажирку и отвез её домой; об этом сообщили в региональном СК.

Как сообщает СУ СК России по Омской области, завершено расследование уголовного дела в отношении таксиста, который изнасиловал пассажирку, а потом довёз её до дома.

Инцидент произошел в апреле, но расследование уголовного дела завершено только теперь. По данным ведомства, потерпевшая возвращалась из больницы домой вечером 20 апреля. Она поймала такси, но водитель не повез её по указанному адресу, а поехал в сторону окружной дороги, после чего изнасиловал пассажирку возле заброшенного здания.

«Кроме того, он забрал себе золотое кольцо, которое было у девушки. После этого водитель отвёз девушку домой», – сообщили на сайте СК.

После произошедшего девушка обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и грабеже, пишет «Газета.ру». Подозреваемый в совершении преступления был задержан, но свою причастность отрицал. Мужчина добровольно вызвался пройти проверку на детекторе лжи, но полиграф показал, что задержанный врёт.

Напомним, модель обвинила известного фотографа в изнасиловании.