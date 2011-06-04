Во поле берёза стояла: в Новосибирске рубят деревья в «Берёзовой роще»

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибрирцев возмутили начавшиеся вырубки в парке «Берёзовая роща»; в мэрии сказали – так и надо.

Читатели Сиб.фм сообщили о начавшихся вырубках деревьев в парке отдыха «Берёзовая роща».

«Это что же такое делается? Рубят деревья в больших количествах. А на их месте воткнут какой-нибудь магазин или пивнушку», — негодовала читательница Сиб.фм Анна.

Фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов отправился в парк, чтобы увидеть масштаб катастрофы своими глазами.















Как сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, деревья убирают для безопасности гуляющих. Вырубаются только аварийные деревья. На их месте высадят новые саженцы.

















По данным мэрии Новосибирска, в парке «Берёзовая роща» спилят 224 аварийных дерева.

Кроме того, вырубка в ближайшем времени ждёт «Сад Дзержинского» и Центральный парк.

Напомним, в начале июня новосибирцев возмутил снос деревьев около академии водного транспорта.