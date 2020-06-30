«Вода начала попадать в квартиры»: дом в Новосибирске затопило из-за стройки детсада за 140 миллионов

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В конце прошлой недели на Новосибирск обрушился сильный ливень, из-за которого несколько районов едва не ушли под воду. Однако есть новосибирцы которые из-за дождя могли и вовсе лишиться жилья. Житель Первомайского района рассказал Сиб.фм, что из-за неудачной планировки детского сада, который строят поблизости, квартиру его родственников в любой момент может затопить.

Не прошло и часа

Подвал дома № 3 на улице Тельмана в Первомайском районе Новосибирска днём 2 июля выглядел так:

На кадрах виден бурный поток воды, который по мощности можно сравнить с небольшой речкой. В тот день на Новосибирск обрушился ливень, который меньше чем за час обнажил проблемы ландшафта, инфраструктуры и неподготовленности города к стихии. Тогда несколько районов серьёзно подтопило.

Впрочем, проблема на улице Тельмана не касается работы муниципальных служб по благоустройству. Как рассказал Сиб.фм житель Первомайского района, который спасал дом на улице Тельмана от потопа, он уверен, что дело в стройке, которая ведётся напротив.

«Рядом строили детский садик и коммуникации прокладывали через наш дом. Собственников жилья, конечно, в известность не поставили при этом. Прокладывали самостоятельно, а управляющая компания дала добро.

Затем работу приняли, но если приехать и посмотреть, то видно, что там происходит на самом деле», – говорит Павел.

По его словам, представители управляющей компании «Перспектива», которая занимается домом, приняли работы без тщательной проверки. Павел, даже не являясь специалистом в области строительства, указал на несколько недостатков.

«Во-первых, крыльцо провалилось. Видимо там трубу закапывали или что-то в этом роде. Вокруг асфальт разбитый и просто полоса земли. Самое интересное то, как проложили трубу. У неё диаметр сантиметров 40-50, а они её просто проложили, закидали кирпичами и залили монтажной пеной. Ну и наша управляющая компания, конечно же, приняла эту работу.

И когда 2 июля пошёл сильный дождь, то вода пошла как раз под крыльцо, где разбитый асфальт, размыла кирпичи, монтажную пену и залила подвал», – продолжает Павел.

На кадрах, которые снял Павел, видно, что вода шла прямиком в подвал дома по склону. Вероятно, если бы все работы были сделаны верно, то потопа бы не произошло.

Жизнь в ожидании потопа

По словам Павла, 2 июля его семье повезло, что он оказался рядом и смог остановить поток воды, который уже подбирался к квартирам. Из-за особенностей планировки дома первые жилые помещения находятся ниже, чем обычно. Однако если воду от порога квартир удалось убрать, то подвал спасти не получилось.

«Воды было очень много, и уже в квартиры начало попадать даже», – сказал он.

Как говорит местный житель, попытки связаться с коммунальными службами в тот день не увенчались успехом. Вероятно, причина была в том, что диспетчеры были сильно загружены из-за массовых потопов 2 июля.

«В 051 мы не смогли дозвониться, в управляющую компанию – тем более. В итоге мы позвонили уже в 911, они приняли вызов. Приехали двое мужчин с аварийной службой, но помочь ничем не смогли. Они могут только трубы перекрыть, если прорвало. А там требовались серьёзные кровельные работы. Они уехали, я продолжил звонить в 051, где начали уже со мной на повышенных тонах общаться.

Говорят: "Зачем вы нам звоните, мы вообще этим не занимаемся". А я просто хотел узнать, что делать, если дождь опять пойдёт – нас же затопит. А она сказала, что дождя по прогнозу погоды сегодня не будет», – сказал Павел.

Таким образом строители попытались отвести поток воды от дома

Когда мужчина понял, что 2 июля к нему не смогут приехать представители управляющей компании, то он оставил заявку на следующий день. Однако и тогда ответной реакции не последовало.

«Моя тёща уже поехала в управляющую компанию, начала с ними ругаться. Те отказывались сначала принимать заявление, но потом всё-таки сделали это. Потом приехали представители застройщика детского сада, они кое-как исправили ситуацию, чтобы вода в другую сторону шла. А вот УК "Перспектива" вообще на связь не выходит», – говорит Павел.

Мужчина отмечает, что считает виновной в случившемся именно управляющую компанию. По его словам, «Перспектива» должна была тщательно контролировать ведение работ и для начала получить согласие жильцов на их проведение. Павел утверждает, что отношения с управляющей компанией и до последнего инцидента были напряжённые.

«Строители нанимали подрядчиков, у них есть инженер, который принимает работы. А если коммуникации проходят под нашим домом, то они должны были спросить, хотим ли мы этого. Управляющая компания должна содержать дом и прилегающую территорию.

Разрешение на работу они дали, а когда принимали, то даже не смотрели, наверное», – объясняет Павел.

Сейчас мужчина ожидает ответа управляющей компании и одновременно находится в состоянии повышенной готовности на случай следующего сильного ливня.

Зона ответственности

В управляющей компании «Перспектива» знают о проблеме, с которой столкнулись жильцы дома на улице Тельмана, 3. Как рассказала Сиб.фм начальник отдела по работе с населением Елена Барышева, последний разговор с собственниками состоялся в минувшую пятницу.

«Первая квартира муниципальная, вторая — собственники. Мы проводим беседы с председателями советов домов, которым необходимо проводить работу с собственниками.

Но люди у нас, к сожалению, безграмотные – пришли и стали возмущаться, что к ним течёт вода. Всё понятно, ведь собственники живут в полуподвальном помещении», – говорит собеседница.

Так выглядит фасад дома

По словам Елены Барышевой, подключение коммуникаций от детского садика управляющая компания не проводила.

«Мы занимаемся придомовой и общедомовой территорией. А к тому, что происходит на муниципальной земле, мы отношения не имеем. С учётом того, что было деформировано крыльцо около подъезда, наши специалисты написали письмо в администрацию района с просьбой разъяснить ситуацию и при положительном исходе исправить нарушения общедомового имущества», – объясняет представитель управляющей компании.

Согласно сайту Новосибирской открытой образовательной сети, речь идёт о строительстве нового муниципального ясли-сада на улице Тельмана, 3б. Стоит отметить, что совсем недавно, в конце июня, ход работ оценил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Несмотря на все трудности, строительные работы идут к завершению и можно смело сказать, что эти объекты будут сданы к концу этого года. В сентябре-октябре мы планируем ввести в эксплуатацию детский сад-ясли по улице Тельмана, 3б. Его открытие с нетерпением ждут жители близлежащих новых многоэтажных домов данного микрорайона», – добавил министр.

Согласно сайту госзакупок, аукцион на строительство ясли-сада был объявлен весной прошлого года департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Контакт на строительство был заключен в июне 2019 года, а возведение здания обошлось в более чем 142 миллиона рублей.

Вероятно, если бы инцидент с потопом произошёл на две недели раньше, то строительству сада была бы дана другая оценка. По словам источника Сиб.фм, близкого к ситуации, в затоплении дома на улице Тельмана нельзя отрицать вину подрядчиков, которые занимались проведением коммуникаций. В то же время застройщик пошёл на контакт и уже пообещал разобраться в ситуации, утверждает собеседник.