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Выплата 10000 на ребёнка до 16 лет: пособие получили 26 млн детей

сегодня 09:49

Фото Pixabay.com

Разовая выплата 10 тысяч на ребёнка перечислена родителям 26 млн детей от 0 до 16 лет; пособие стало первым в России, которое было организовано по принципам социального казначейства.

В июле началось автоматическое перечисление выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 16 лет. Средства предоставляются в дополнение к ранее назначенным пособиям на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет.

К 6 июля выплата по 10 тыс. рублей без дополнительных заявлений была переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до 3 лет и единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.

«Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан, без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой. Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки», — рассказал Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В июне сообщалось, что всего эта мера поддержки охватит не менее 27 млн детей.

Напомним, в июле россияне попросили Путина выдать пособие 10 000 ещё и в августе.

Автор:
Олеся Сметанникова

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