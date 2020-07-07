Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август

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Сотни российских родителей, получивших в июле выплату на детей до 16 лет, просят президента ещё об одном пособии; 10 000 рублей необходимы в августе – на сборы в школу.

Родители детей в возрасте до 16 лет просят президента Владимира Путина о зачислении в августе очередного пособия в размере 10 тысяч рублей. По их словам, такая материальная помощь перед началом учебного года была бы очень кстати. Свои пожелания родители школьников оставляют в комментариях под новостями на Сиб.фм, а также шлют обращения в администрацию главы государства.

Как ранее писал Сиб.фм, в июне российские семьи с детьми от 3 до 16 лет получили первую единовременную выплату – 10 тысяч рублей – в качестве меры поддержки в период коронавируса. Затем Владимир Путин анонсировал вторую волну пособий – с 1 июля деньги получили родители с детьми от 0 до 16 лет. Средства зачисляются независимо от уровня дохода семьи и выплачиваются на каждого ребёнка соответствующего возраста.

Дополнительное зачисление пособий дало россиянам надежду на то, что выплату могут дать и в третий раз. Теперь родители активно поднимают этот вопрос в СМИ и утверждают, что августовская помощь будет актуальной, как никогда.

«Спасибо за помощь, Владимир Владимирович. Но к школе не по мешало бы ещё выплатить. Детей в школу собрать», – пишет читательница Сиб.фм Татьяна Анатольевна (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена, – ред.).

О том же просит мама двоих детей Любовь: «Правда это очень кстате к школе я тоже очень благодарна за такую помощь у меня вообще дети первый раз велики им купила на эти деньги сама я инвалидтнет такой возможности ..А тут спасибо вам Владимир Владимирович я вам очень благодарна у меня двое деток мальчики и было бо кстате деньги эти к школе собрать..Пенсии не хватает больше дохода нету..Заранее вам спасибо»

«Спасибо вам большое Владимир Владимирович за выплоты выплотели бы ещё в августе детей в школу одевать Нада», – просит женщина по имени Фая.

В противовес таким комментариям звучат и замечания читателей, которые советуют просящим о деньгах матерям «быть скромнее». Многие не скупятся на едкие реплики о том, что пока одни дети, достигшие 16-летия, не получили ни копейки, другие обогатились уже дважды.

Напомним, ранее президент Владимир Путин ответил на вопрос о выплатах 10 тысяч рублей детям с 16 до 18 лет.