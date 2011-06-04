Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Землетрясение в 5 баллов зафиксировали в Сибири

сегодня 07:25

Фото pixabay.com и Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

Землетрясение произошло в Иркутске вечером 6 июля; сила толчков оценена в 2-5 баллов.

Землетрясение до 5 баллов произошло в Иркутской области вечером 6 июля. Около 19:50 в Иркутске и Иркутском районе ощущались толчки в 4 балла. Эпицентр находился в Выдрино Кабанского района Республики Бурятия. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Кроме того, землетрясение зафиксировано в Листвянке, Байкальске, Слюдянском, Шелеховском, Ангарском, Усольском районах. Интенсивность составила от 2 до 5 баллов.

Напомним, в начале июня землетрясение произошло в Кемеровской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

землетрясения
Иркутская область

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

169387
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
167275
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
127997
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
80393
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
72708
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
55906
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
45257
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири