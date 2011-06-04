Землетрясение в 5 баллов зафиксировали в Сибири
Фото pixabay.com и Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН
Землетрясение произошло в Иркутске вечером 6 июля; сила толчков оценена в 2-5 баллов.
Землетрясение до 5 баллов произошло в Иркутской области вечером 6 июля. Около 19:50 в Иркутске и Иркутском районе ощущались толчки в 4 балла. Эпицентр находился в Выдрино Кабанского района Республики Бурятия. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Кроме того, землетрясение зафиксировано в Листвянке, Байкальске, Слюдянском, Шелеховском, Ангарском, Усольском районах. Интенсивность составила от 2 до 5 баллов.
Напомним, в начале июня землетрясение произошло в Кемеровской области.
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