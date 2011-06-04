Женоненавистник избивал ногами девушек: одна из них была беременна

Фото "Baza"

Житель Татарстана ходил по парку в Нижнекамске и бил женщин ногами; мужчина делал это из ненависти к противоположному полу.

Уроженец Татарстана ходил по городскому парку в Нижнекамске и бил женщин ногами. Об этом сообщает издание “Baza” в своём Telegram-канале.

Судя по кадрам с камер, высокий мужчина спокойно подходил к женщинами и ударял их ногой, не стесняясь присутствия детей или других взрослых. Пострадали пять женщин, одна из них была беременна. Нападавшего задержали.

Стоит отметить, что в июле 2020 социальная сеть “ВКонтакте” заблокировала сообщество “Мужское государство” и другие ресурсы, продвигающие идеи национализма и женоненавистничества за призывы к насилию.

Напомним, 3 июля воспитателя детского сада отстранили за издевательства в Самаре.