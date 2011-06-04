Жестокое воспитание: красноярец в отместку сожительнице выкинул собаку из окна

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Житель Красноярского края выкинул из окна собаку, из-за чего животное погибло; мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в жестоком обращении с животным. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«В начале июля ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из общежитий города мужчина выбросил в окно собаку. Прибывшие на место сотрудники ППСП установили, что ранее судимый 41-летний зеленогорец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в комнату к своей сожительнице. Между ними возник конфликт по поводу воспитания собаки, в ходе которого мужчина выбросил животное из окна 4-го этажа», – говорится в сообщении службы.

В результате падения собака погибла. Свидетелем преступления стал 11-летний сын хозяйки комнаты. В настоящее время злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 16 июня суд оставил под стражей живодёра, задушившего собаку в Новосибирске.