Автомобиль сбил пешехода в Октябрьском районе Новосибирска
Фото "АСТ-54"
Легковой автомобиль сбил пешехода в Октябрьском районе Новосибирска; состояние пострадавшего уточняется.
Водитель за рулём автомобиля марки Hyundai Solaris сбил пешехода на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба “АСТ-54”.
ДТП произошло вечером 8 июля. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Судя по фото, авария случилась рядом с пешеходным переходом.
Напомним, 8 июля под Новосибирском произошло массовое ДТП с участием детей.
Комментарии
Алена Сова
Владимир Владимирович, спасибо вам большое за мат поддержку,я одинокая мать новорождённых двойняшек девочек ,ваша помощь нам очень пригодилась.дай бог Вам здоровья
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