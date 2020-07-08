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Автомобиль сбил пешехода в Октябрьском районе Новосибирска

сегодня 21:26

Фото "АСТ-54"

Легковой автомобиль сбил пешехода в Октябрьском районе Новосибирска; состояние пострадавшего уточняется.

Водитель за рулём автомобиля марки Hyundai Solaris сбил пешехода на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба “АСТ-54”.

ДТП произошло вечером 8 июля. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Судя по фото, авария случилась рядом с пешеходным переходом.

Напомним, 8 июля под Новосибирском произошло массовое ДТП с участием детей.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

ДТП

Комментарии

08.07.20 в 21:50

Алена Сова

Владимир Владимирович, спасибо вам большое за мат поддержку,я одинокая мать новорождённых двойняшек девочек ,ваша помощь нам очень пригодилась.дай бог Вам здоровья

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