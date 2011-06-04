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Бездомному Малышу в Новосибирске ампутировали лапу из-за остеосаркомы

сегодня 10:39

Фото из группы Центра по проблемам домашних животных в соцсети «ВКонтакте»

Операцию по ампутации передней лапы провели собаке в Новосибирске; теперь псу ищут заботливых хозяев.

Бездомного пса по кличке Малыш прооперировали в Новосибирске. Собака в феврале поступила в новосибирский центр по проблемам домашних животных и несколько месяцев мучилась от боли, пока медики не приняли решение об ампутации передней лапы со злокачественной опухолью. Об этом сообщается в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

«Несколько месяцев работники центра откармливали Малыша, чтобы он набрал хороший вес. Пёс поправлялся очень медленно, был неактивен и в последнее время частенько просто сидел, сгорбившись и опёршись на сетку вольера.

Видно было, что чувствует себя неважно и что его беспокоит передняя лапа. В июне месяце у нас появилась возможность обследовать Малыша, итог обследования оказался неутешительным – остеосаркома. Врачами клиники было принято решение в пользу ампутации больной лапы», – рассказали в центре историю собаки.

Операция прошла успешно, и сейчас хвостатый пациент постепенно приходит в себя. Как отмечают сотрудники приюта, несмотря на ампутацию лапы, Малыш стал выглядеть гораздо лучше.

«Смеем предположить, что пёс наконец-то избавился от мучившей его проблемы и заново обрел смысл жизни. Конечно, он искренне радуется работникам, которые ухаживают за ним, но всё-таки это не та радость, которую проявляют собаки при встрече с хозяином», – сказали специалисты.

Сейчас Малышу ищут новых заботливых хозяев. Чтобы «усыновить» пса, можно просто позвонить по телефону 380-13-62 или написать сообщение в WhatsApp на номер 8 913 905-33-99.

Напомним, ранее в приюте рассказали о собачьей «Бригаде» – псе Саше Чёрном, Космосе и Пчёле.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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