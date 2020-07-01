«Давайте объединим наши усилия!»: мэр Новосибирска пообещал помочь девочке с редким заболеванием

Фото со страницы helpsofiadarbinyan в instagram

Мэр Анатолий Локоть отдал распоряжение помочь ребёнку, родившемуся с редким генетическим заболеванием; маленькой Софии Дарбинян из Новосибирска требуется около 150 миллионов рублей на лечение.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отдал распоряжение в департамент социальной политики мэрии связаться с семьёй ребёнка. Об этом стало известно из публикации главы города на его официальной странице в Instagram.

Локоть распорядился помочь девочке и призвал других не оставаться безучастными.

“Уважаемые подписчики. В комментариях мне пишут неравнодушные новосибирцы с просьбой помочь в сборе средств на дорогостоящие лекарства маленькой девочке Софии. Попросил департамент социальной политики мэрии связаться с семьёй, рассмотреть возможность оказания помощи. Уверен, среди вас немало тех, кто может и хочет помочь. Давайте объединим наши усилия!” – пишет глава города.

Стоит отметить, что девочка с редким генетическим заболеванием – спинальная мышечная атрофия – родилась в Новосибирске. На лекарство для ребёнка требуется около 150 миллионов рублей.

Напомним, 6 июля в Новосибирске продолжается сбор средств для четырёхмесячной Софии Дарбанян.