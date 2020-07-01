«Давайте объединим наши усилия!»: мэр Новосибирска пообещал помочь девочке с редким заболеванием
Фото со страницы helpsofiadarbinyan в instagram
Мэр Анатолий Локоть отдал распоряжение помочь ребёнку, родившемуся с редким генетическим заболеванием; маленькой Софии Дарбинян из Новосибирска требуется около 150 миллионов рублей на лечение.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отдал распоряжение в департамент социальной политики мэрии связаться с семьёй ребёнка. Об этом стало известно из публикации главы города на его официальной странице в Instagram.
Локоть распорядился помочь девочке и призвал других не оставаться безучастными.
“Уважаемые подписчики. В комментариях мне пишут неравнодушные новосибирцы с просьбой помочь в сборе средств на дорогостоящие лекарства маленькой девочке Софии. Попросил департамент социальной политики мэрии связаться с семьёй, рассмотреть возможность оказания помощи. Уверен, среди вас немало тех, кто может и хочет помочь. Давайте объединим наши усилия!” – пишет глава города.
Стоит отметить, что девочка с редким генетическим заболеванием – спинальная мышечная атрофия – родилась в Новосибирске. На лекарство для ребёнка требуется около 150 миллионов рублей.
Напомним, 6 июля в Новосибирске продолжается сбор средств для четырёхмесячной Софии Дарбанян.
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