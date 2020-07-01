Дети пандемии: как работает роддом в период COVID-19 в Новосибирске

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы, в том числе и в работу медучреждений. Одни прекратили приём пациентов, другие стали инфекционными госпиталями, в роддомах усилили меры предосторожности. Корреспондент Сиб.фм отправился в новосибирский роддом № 6 и поговорил с медиками и пациентками о работе учреждения в сложное время.

После того, как в стране ввели ограничительные меры, медучреждение начало работать по новым правилам – отменили партнёрские роды, торжественную выписку, всем пациенткам при поступлении измеряют температуру. Если у беременной она оказывается повышенной, женщину перенаправляют в специализированный роддом. Таких учреждений в Новосибирске два – при Областной больнице и при ЦКБ СО РАН.

Врачи признаются, что коронавирус научил их быть предельно осторожными. В отличие от плановых госпитализаций, роды перенести невозможно, а в период пандемии здесь ещё и зафиксирован наплыв будущих мам. Медики связывают это с тем, что некоторые роддома закрываются на плановую профилактику, а рожениц отправляют в «шестёрку».

Жизнь в роддоме не останавливается. В среднем за сутки здесь принимают около 20 родов, а иногда и до 35. Нагрузка на медицинский персонал, конечно, большая, но все справляются и ответственно подходят к своему делу. Об этом красноречиво говорят оставленные пациентами отзывы на сервисе Flamp.

Заведующая послеродовым отделением Лариса Фатеева рассказывает, что роды в условиях пандемии проходят как обычно, просто соблюдаются повышенные меры предосторожности. Младенца сразу выкладывают на грудь и оставляют с матерью в палате.

Женщины, находящиеся в стенах медучреждения, рассказывают, как COVID-19 вмешался в их жизнь и изменил планы.

Одна из будущих мам Алевтина (имя изменено) беременность которой пришлась на пандемию коронавируса, рассказала, что после того, как был объявлен период нерабочих дней, её охватило беспокойство – специализированные магазины с товарами для будущих мам и малышей закрыли. По её словам, уже в мае ситуация поменялась и всё необходимое было куплено, но от сервисных родов пришлось отказаться.

«Ситуация сложилась не в нашу с супругом пользу. Муж лишился работы и пришлось экономить буквально на всём. Мы мечтали, что он будет присутствовать на родах, но сейчас посторонних в отделение не пускают, так что буду тоже рожать, как все мои соседки по палате», – говорит сибирячка.

Другая пациентка роддома Татьяна уже родила малыша. По её словам, в стенах заведения до появления ребёнка пришлось провести неделю. По медицинским показаниям ей сделали кесарево сечение. Сын женщины родился здоровым.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм она призналась, что с марта был страх заразиться, но всё обошлось.

«После того, как уже всё случилось, я осознала, что мой сын появился на свет в знаменательное время – в эпоху всемирной пандемии COVID-19. Конечно, когда сын подрастёт, мы с мужем ему обязательно об этом расскажем», – рассуждает мама малыша.

Медики признаются, что процесс родов может быть абсолютно непредсказуем. Непосредственно в родильном зале может поменяться тактика, пациентке может быть назначено экстренное кесарево сечение, да и бывают ситуации, когда экстренная помощь необходима малышу. В таких случаях ребёнок попадает в отделение реанимации и интенсивной терапии, где выхаживают недоношенных младенцев и новорождённых, которым требуется особый уход и лечение. Своих подопечных представляет заведующий отделением, анестезиолог-реаниматолог Виктор Касымов.

По его словам, через интенсивную терапию проходит 10 % младенцев, появившихся на свет, однако без трагичных ситуаций работа не обходится.

«Отделение реанимации без летальности, к сожалению, не бывает, но мы стремимся к снижению процента этого показателя, и с каждым годом он всё меньше», – рассказывает врач.

Он считает, что на снижение показателя влияют накопленный опыт, персонал, и техническое оснащение отделения.

Все дети в отделении лежат в специальных кювезах, в которых поддерживаются определённая температура и влажность.

«Оборудование может быть каким угодно, но если на нём работают непрофессионалы, то смысла в даже в самой высокотехнологичной аппаратуре нет», – рассуждает медик.

Самое «горячее» время для роддома – ночь. В это время суток большинство младенцев спешит появиться на свет. По словам сотрудников медучреждения, часто роды начинаются в промежуток с 2 до 6 часов утра. Во время подготовки фоторепортажа в родовом отделении находились сразу восемь женщин.

В роддоме № 6 принимают женщин из Ленинского и Кировского районов Новосибирска. Также временно везут будущих мам с Первомайского района. Финансовые возможностями у пациенток разные.

Если доходы семьи позволяют, то можно заключить контракт на сервисные роды, оказаться в отдельной палате. Также за деньги можно получить индивидуальное сопровождение акушерки или врача в течение всего процесса. Здесь же есть индивидуальные родильные залы.

Главврач роддома Ирина Геворкян рассказывает, что практически все индивидуальные палаты заняты.

«В апреле отмечался спад по сервисным родам, да и сейчас чувствуется, что люди считают деньги. Если до пандемии были востребовано пребывание в одноместной палате, то сейчас больше интересуются двухместными», – констатирует Ирина Геворкян.

По её словам, сейчас у пациенток есть выбор – ехать в частный роддом или рожать по ОМС.

«В частном родильном доме у врача и пациентки установлен тесный психологический контакт. Это мощный плюс, а в целом, профессионализм во всех роддомах одинаковый. Оснащение, аппаратура, расходные материалы и лекарства такие же, как и в муниципальных учреждениях», – поясняет главврач.

Медики постоянно совершенствуют уровень и качество оказания помощи беременным, роженицам и новорождённым. В частности, здесь гордятся самым мощным в городе аппаратом УЗИ, снижением количества кесаревых сечений.

«Эту операцию мы делаем исключительно по показаниям. По желанию не выполняется. Тех, кто заявляет, что хочет рожать так и никак иначе, немного. Бывает так, что у женщины все показания к кесареву сечению, врачам приходится её буквально уговаривать на операцию», – делится опытом медик.

Сотрудники роддома признаются, что в медучреждении хранятся костюмы инфекциониста, которые были в распоряжении врачей ещё до появления коронавируса, но воспользоваться ими персоналу не приходилось. Здесь гордо заявляют, что не было выявлено ни одного случая COVID-19, но для профилактики заболевания закупили антисептики. Помимо измерения температуры несколько раз в день кварцуются палаты, работают рециркуляторы воздуха, а сотрудники роддома надеются, что инфекция всё же останется за стенами роддома.

Тем временем, пока всё внимание приковано к врачам инфекционных госпиталей, сотрудники новосибирского роддома № 6 несмотря на бушующую, хоть и идущую на спад пандемию, с начала действия ограничительных мер помогли появиться на свет 875 малышам.

Напомним, по данным на 3 июля, в рамках реализации дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми в регионе уже перечислено 445 435 пособий.