Для самых близких: в Новосибирске прошёл День семьи, любви и верности

Фото Густаво Зырьянов/Сиб.фм и nso.ru

Сегодня праздник Петра и Февронии; как его отметили в Новосибирске.

День семьи, любви и верности проходит ежегодно 8 июля. В Новосибирске в этом году к празднику приурочили акцию #благодарямоейсемье, прошедшую в 8 городах России.

Состоялся телемост между городами-участниками, где зрителям рассказали о том, как проходит День семьи, любви и верности в Новосибирской области, а многодетные семьи поделились своими счастливыми историями.

В праздник на маршрут вышел «Семейный автобус». Его украсили семейными фото и высказываниями. Их цель в том, чтобы донести до людей, какие эмоции дают дети, и почему большая семья – это счастье. Автобус будет курсировать по маршруту № 13 ещё месяц, чтобы продлить впечатления от главного семейного праздника и напомнить о семейных ценностях.

Также новосибирцам рассказали о действующих в регионе мерах поддержки семей с детьми. Всего в основном перечне – 26 различных выплат и пособий семьям, воспитывающим детей. Среди региональных мер поддержки: областной семейный капитал, выплаты на ремонт и строительство жилья, приобретение многоместного легкового транспорта, помощь семьям, в которых есть и первоклассники, и студенты.

Многодетным матерям предлагается знак отличия «За материнскую доблесть», для отцов в неполной семье предусмотрена награда «Отцовская слава». За деятельность по воспитанию, защите, поддержке детей и укреплению института семьи можно получить знак за «Любовь и добродетель».

В этом году 70 супружеских пар наградили медалью «За любовь и верность». Начиная с 2009 года общее количество награжденных супружеских пар составит 517 пар (1034 человека).

Сиб.фм поздравляет новосибирцев с Днём семьи, любви и верности и желает счастливой семейной жизни!

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