Два года строгого режима получил новосибирец за поджог автомобиля

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В Новосибирской области подтверждён жёсткий приговор за умышленное уничтожение чужого имущества; виновника приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима.

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор по делу о покушении на умышленное уничтожение имущества, вынесенный ранее в отношении 46-летнего Владимира Белкина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, путём поджога». Суд первой инстанции приговорил его к одному году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что ночью 14 июля 2019 года Белкин, находясь на территории СНТ «Железнодорожник» в посёлке Двуречье Новосибирского района, из личных неприязненных отношений к потерпевшему облил бензином его автомобиль «УАЗ» и поджёг транспортное средство, после чего покинул место совершения преступления.

Преступление не было окончено по независящим от Белкина обстоятельствам, поскольку пожар был своевременно обнаружен и ликвидирован потерпевшим.

Огнём было повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля, требующее восстановительного ремонта на сумму свыше 13 тысяч рублей.

В суде Белкин признал свою вину, пояснив, что совершил поджог автомобиля из-за бытового конфликта с потерпевшим, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Суд апелляционной инстанции, учитывая данные о личности осуждённого, свидетельствующие о его устойчивом противоправном поведении, наличии непогашенной судимости за особо тяжкое преступление, не нашёл оснований для смягчения Белкину наказания и оставил приговор без изменения.

Напомним, новосибирского шамана подозревают в поджоге часовни в Горном Алтае.