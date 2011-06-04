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Две женщины и двое мужчин: медики рассказали о новых умерших от коронавируса в Новосибирске

сегодня 12:31

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё четыре человека умерли в Новосибирской области от коронавируса; в реанимациях находятся 89 пациентов.

Количество пациентов, умерших от вызванных коронавирусом осложнений, в Новосибирской области достигло 124. Об этом 8 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным медиков, за прошедшие сутки скончались 4 человека.

"Это двое мужчин в возрасте 67 лет и 68 лет и две женщины в возрасте 53 года и 67 лет", — уточнили в штабе.

Там отметили, что на сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом в Новосибирской области заразились ещё 107 человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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