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Экс-губернатор Новосибирской области может стать помощником Травникова

сегодня 08:03

Фото из открытых источников

Бывший губернатор Новосибирской области и бывший полпред в СФО Виктор Толоконский может стать помощником действующего главы региона; об этом сообщает ЦДЖ.

Бывшего полпреда президента в СФО Виктора Толоконского могут назначить советником губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Информацию о назначении Толоконского сообщило Информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни» (ЦДЖ). Как пишет ЦДЖ в своей сводке, новый кабинет Толоконскому готовят в здании новосибирского Законодательного собрания на Кирова, 3.

Виктор Толоконский был мэром Новосибирска, губернатором Новосибирской области, полпредом президента в СФО и главой Красноярского края, после чего ушёл в отставку. С октября прошлого года Виктор Толоконский стал советником президента «РАТМ-холдинга» Эдуарда Тарана.

Напомним, в мая прошлого года Толоконский предложил консультации участникам выборов мэра Новосибирска.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Толоконский Виктор
Новосибирск

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