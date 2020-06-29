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Энцефалит и боррелиоз: стало известно число жертв клещей в Новосибирской области в 2020 году

сегодня 15:59

Фото pixabay.com

Роспотребнадзор рассказал о количестве заразившихся клещевым энцефалитом новосибирцев; их почти 50 человек.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора по Новосибирской области на 7 июля 2020 года, зафиксировали 48 случаев клещевого энцефалита и 46 клещевого боррелиоза.

С начала клещевого сезона в медучреждения Новосибирской области из-за укусов обратились 18 552 человека, из них 5 629 – дети.

В лабораториях исследовали 16 169 клещей. Порядка 4% из них оказались заражены вирусом клещевого энцефалита и более 60% — боррелиями.

Напомним, 29 июня стало известно о первом в Новосибирской области летальном исходе от клещевого энцефалита.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

энцефалит
Новосибирск
клещи

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