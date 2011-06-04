Ещё два медицинских работника умерли от коронавируса в Красноярском крае

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В Красноярском крае умерли от COVID-19 ещё два медицинских работника; оба погибших из Ачинска.

О смерти ещё двоих медиков в Красноярском крае сообщил ачинский телеканал «Оса». По его данным, в понедельник умер терапевт Вадим Мирошников. Сначала его лечили в детском инфекционном госпитале, а, когда состояние ухудшилось, перевели во взрослый госпиталь. Ему было 67 лет. Последние годы жизни Мирошников работал в медицинском центре Ачинского глинозёмного комбината. Врач отдал медицине 44 года жизни.

Вторая погибшая – это Марина Родикова. О ней известно только то, что она была старшей медсестрой приёмного отделения терапии межрайонной больницы. Смерть наступила во вторник, 7 июля. Об этом сообщает «Проспект мира».

В Красноярском крае это уже четвёртый случай смерти медиков, заразившихся коронавирусом.

Напомним, смертью врача в Уярской больнице Красноярского края заинтересовалась прокуратура.