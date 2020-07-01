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«Это ограбление»: налётчики в масках украли из кассы АЗС под Новосибирском чуть больше 2500 рублей

сегодня 17:58

Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирской области полицейские задержали подозреваемых в нападении на АЗС; добычей налётчиков стали чуть больше 2 с половиной тысяч рублей и мобильный телефон.

Грабители в масках с прорезями для глаз и с пневматическим пистолетом ворвались ночью на АЗС в Карасуке. Они похитили 2650 рублей из кассы и мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На свободе налётчики оставались недолго: накануне полицейские вышли на след преступников.

Ими оказались двое жителей Карасука 36 и 48 лет. Причём один из мужчин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

«По месту жительства одного из задержанных полицейские обнаружили пневматический пистолет. Похищенный мобильный телефон был найден недалеко от места преступления», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

Сейчас правоохранители проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона.

Напомним, ранее в Новосибирске задержали сотрудников фирмы, которые вынуждали людей брать кредиты на лечение несуществующих болезней.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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