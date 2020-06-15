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Фонтан забил на дамбе Октябрьского моста в Новосибирске

сегодня 18:01

Скриншот и видео очевидцев коммунальной аварии

В Новосибирске забил очередной фонтан; на этот раз коммунальных испытаний не выдержала 60-летняя труба.

Днём 8 июля в ходе испытаний теплосетей от ТЭЦ-2 (головной участок) произошло повреждение теплотрассы в дамбе Октябрьского моста с выходом воды на поверхность. На спуске к городскому пляжу «Наутилус» можно было наблюдать мощный коммунальный фонтан.

«В настоящее время трубопровод отключён, теплосетевое подразделение СГК завершит ремонтные работы в течение суток и продолжит проведение испытаний. Весь участок тепловой сети вдоль дамбы Коммунального моста будет заменен в этом году. Часть участка в связи со строительством дорожной развязки для нового Ледового дворца, часть в рамках капитального ремонта за счёт средств СГК», — сообщили в пресс-службе СГК.

На сроках строительства и подключения к теплоснабжению Ледового дворца выявленный дефект и заявленные работы влияния не окажут, отметили в пресс-службе.

В СГК также сообщили, что аварийный трубопровод был проложен в 1960 году.

Напомним, 15 июня коммунальный фонтан забил в центре Новосибирска.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

СГК
коммунальный фонтан
Новосибирск

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