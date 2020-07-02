«Где встретимся?»: лучшие места для свиданий в Новосибирске

Фото Густаво Зырьянова/Сиб.фм, Софии Березовской, wikipedia.org и pixabay

Новосибирск – огромный мегаполис, но остаются те, кто задаётся вопросом, куда пойти на свидание; Сиб.фм рассказывает о самых романтичных местах столицы Сибири.

Несмотря на то, что Новосибирск это самый большой город за Уралом, многие пары затрудняются с выбором места для свидания. Некоторых останавливает ценник, других не устраивает атмосфера. Корреспонденты Сиб.фм сделали подборку романтичных мест на любой вкус и кошелёк.

Михайловская набережная

Классическое место для свидания в городе. Приходить для встречи сюда лучше вечером – меньше шума машин и людей. Набережная это одно из самых живописных мест Новосибирска, можно прогуляться по тротуару или спуститься к реке, откуда открывается отличный вид на ночной город.

Колесо обозрения

Недалеко от набережной находится самый большой аттракцион Новосибирска. Это единственное в России и мире колесо обозрения, расположенное на крыше здания. Вариант подойдёт для тех, кто не сильно боится высоты – кабинка поднимается до 70 метров. Полный круг колесо проходит за 16 минут, и можно успеть насладиться невероятными видами города и реки. Прокатиться можно с 12 дня до полуночи, один билет стоит 350 рублей, для студентов скидка – посмотреть на Новосибирск с высоты обойдётся в 250 рублей. Раньше попасть в кабину вдвоём без посторонних стоило 1800 рублей, но сейчас, пока действуют ограничения, доплачивать не придётся.

Романтические лавочки

По всему городу расставлены лавочки, предназначенные для влюблённых. Можно устроить квест – собрать все. Две из них установлены напротив «Ройял-парка», а рядом памятник в виде сердца, на котором висят десятки замочков.

Качели любви

Еще одна скамейка, только уже качающаяся. Найти её можно на Большевистской улице возле дома 131, корпус 3. Качели выполнены в форме сердца, и символично то, что раскачивать их влюблённые должны вместе.

Сосновый бор

Природа в самом центре мегаполиса, для любителей активного отдыха тоже подойдёт. Трава, красивые конструкции и свежий сосновый воздух. Это хорошее место и для спортивных людей – утром, на пробежке, можно забыть о том, что находишься не в лесу. Также здесь установлен «Сад Эдем». Выкованные звери, птицы и ангелочки с арфами. Так как это большой парк, можно наткнуться на белок и покормить их с рук. Повсюду установлены беседки, где можно устроить пикник после прогулки. А чуть глубже протекает Ельцовка, на которой установлен живописный мостик.