ГК «КПД-Газстрой» возглавила топ застройщиков региона
Фото предоставлено «КПД-Газстрой»
По итогам первого полугодия 2020 года ГК «КПД-Газстрой» ввела в эксплуатацию 23 348 квадратных метров жилья; с этими результатами группа компаний возглавила топ застройщиков региона.
Рейтинг публикует портал Единого ресурса застройщиков.
ГК «КПД-Газстрой» присвоен максимальный балл по соблюдению декларируемых сроков ввода жилья.
В настоящее время застройщик ведёт работы сразу на шести строительных площадках. В четвёртом квартале планируется сдача и заселение четырёх объектов, а это ещё порядка 37,6 тысячи квадратных метров жилья.
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