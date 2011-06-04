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ГК «КПД-Газстрой» возглавила топ застройщиков региона

сегодня 11:24

Фото предоставлено «КПД-Газстрой»

По итогам первого полугодия 2020 года ГК «КПД-Газстрой» ввела в эксплуатацию 23 348 квадратных метров жилья; с этими результатами группа компаний возглавила топ застройщиков региона.

Рейтинг публикует портал Единого ресурса застройщиков.

ГК «КПД-Газстрой» присвоен максимальный балл по соблюдению декларируемых сроков ввода жилья.

В настоящее время застройщик ведёт работы сразу на шести строительных площадках. В четвёртом квартале планируется сдача и заселение четырёх объектов, а это ещё порядка 37,6 тысячи квадратных метров жилья.

Автор:
Олеся Сметанникова

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КПД-Газстрой

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