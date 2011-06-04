Госизмена: стало известно, в чём обвиняют задержанного помощника главы «Роскосмоса»

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Бывшего журналиста Ивана Сафронова, задержанного накануне в Москве, отправили в «Лефортово»; он работал на спецслужбы Чехии.

Задержанного сотрудниками ФСБ бывшего журналиста, а ныне помощника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова суд отправил в СИЗО «Лефортово». Адвокатам не удалось отложить слушание дела на 72 часа для предоставления документов и характеристик Сафронова.

В чем именно обвиняют Сафронова, пояснил адвокат Евгений Смирнов. По его словам, в 2012 году Сафронов был завербован спецслужбами Чехии, в 2017 году ему поступило задание собрать сведения, содержащие гостайну, он их собрал и передал. Информация касалась поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Сумму вознаграждения в суде не называли, но следствие, по словам адвокатов, утверждает, что Сафронов передавал сведения, содержащие гостайну, из корыстных побуждений. Сообщает «МК».

«Впервые в моей практике по делу следствие не представило ничего, что обосновывало подозрение», — заявил Смирнов.

«Что мы будем делать? Мы будем обжаловать это решение. Что мы ждем от вас? Солидарности. Одного Ивана вы уже отбили», — сказал ещё один защитник Сафронова Дмитрий Павлов.

Уже известно, что предстоящий судебный процесс будет закрытым.

Напомним, Сафронова задержали в Москве 7 июля.