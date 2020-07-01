Июльское пекло: в каких регионах России установится аномальная жара

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Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов в конце первой декады июля; жаркая погода зачастую будет сопровождаться сильными дождями и грозами.

В Центральной части России температура воздуха уже 8 июля приближается к 30-градусной отметке. К приходу жары на этой неделе следует готовиться также жителям Воронежа, Тамбова и Белгорода. Там ожидается настоящее пекло — 35-40 градусов тепла.

Фото с сайта pixabay.com/ru

Аномально жаркая погода в конце первой декады ожидается сразу в нескольких регионах. 40-градусную жару синоптики прогнозируют в Поволжье и на юге европейской территории.

В Центральной части России жара будет сопровождаться ливнями и грозами. При этом похолодания сразу после них не предвидится.

Так, в Ярославле завтра ожидается +31 градус днём. В Челябинской области аномальная жара продержится до конца недели. Из-за сильного зноя в регионе синоптики распространили экстренное предупреждение. С 8-го по 10-е июля в отдельных районах Челябинской области температура воздуха поднимется до +36 градусов.

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На юге России так же установилась июльская жара. Правда, там от нее можно спасаться в море. В Сочи 8 июля +29...+32 градуса.

Пляжи южной столицы сейчас переполнены.

Фото Анастасии Смирновой

Загорать под жарким солнцем сейчас можно и на юге Западной Сибири, правда жара сейчас там не настолько экстремальная.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра 8 июля днём в Новосибирске температура воздуха поднимется до +28 градусов. В целом первая декада июля по среднесуточным показателям ожидается на 2-4 градуса теплее климатической нормы.

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жару и ливни предстоит пережить в ближайшие дни также жителям Москвы и Подмосковья. Синоптики предупредили их о «необычной» погоде на этой неделе.

Жители Москвы и Подмосковья станут свидетелями необычного явления — температурного градиента. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Редкое явление связано с тем, что идет перемещение холодного фронта. По его словам, суть явления состоит в том, что в некоторых районах региона разница температур будет достигать 15 градусов.

Как сообщает ТАСС, в Москве в среду, 8 июля, ожидается до 28 градусов жары, а в восточной части Подмосковья прогнозируется температура около 33 градусов тепла, когда на западе региона будет около 18 градусов. Вильфанд подчеркнул, что это очень нестандартная ситуация.

Фото с сайта pixabay.com/ru

Из-за жары во многих регионах России объявлен пожароопасный период.

Напомним, 8 июля в Красноярском крае зафиксировали более 100 лесных пожаров за сутки.