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«Из-за одной глупой девочки погибли трое мужчин»: новосибирцы затравили в соцсетях спасённого из воды 12-летнего ребёнка

сегодня 00:43

Жители Новосибирска в социальных сетях напали на девочку, которую героически спасли родственники ценой собственных жизней; по мнению комментаторов, трагедии можно было избежать при чутком надзоре родителей.

Новосибирцы в социальных сетях устроили травлю 12-летней девочки, которую спасли от гибели в воде её родственники. Как сообщал Сиб.фм трагедия произошла у дома №50 на улице Обской 7 июля. Ребёнок начал тонуть, ей на помощь бросились трое: 50-летний отец, и два брата в возрасте 14 и 22 лет. Все они погибли — их унесло течением. При этом им удалось спасти жизнь девочки, которую они успели оттолкнуть к берегу.

Посты о трагедии опубликовали паблики «АСТ-54» и «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». К удивлению подписчиков, в комментариях собралось не меньше десятка человек, которые критиковали и прямо оскорбляли спасённого ребёнка.

«Комент удалили, но я повторю. Из за одной глупой девочки погибло три мужчины. Это эпический кабздец», — пишет некий Константин Константинов (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. — Сиб.фм).

По мнению некоторых пользователей соцсетей, девочка может быть виновницей трагедии.

«Как теперь женщине жить? Потеряла сразу все семью из-за тупоголовой дочери...», — резко высказалась Анна Пугачёва.

Подобных комментариев под публикацией — десятки. Все они уверены, что именно ребёнок стал причиной гибели трёх человек.

«Ужас какой.Пока девочка еще не совсем понимает что она натворила,но позже...Полная безответственность,вроде большая уже,а мозгов нет.Не много ли смертей из-за одной...», — пишет Ирина Кабакова.

Впрочем, стоит отметить, что большая часть комментаторов склоняется к тому, что это просто крайне неудачное стечение обстоятельств. Другие подписчики пабликов уверены, что трагедию можно было бы предотвратить — для этого надо было следить за ребёнком, считают комментаторы.

«Да что вы все накинулись на девочку? А где был мозг родителей когда они пришли отдыхать на водоём где запрещено купаться?», — встала на защиту девочки Анна Маякова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 7 июля в 16:30 семья из семи человек отдыхала на пляже у реки Обь. Все они находились на территории, где купание запрещено. Несмотря на это, 12-летняя девочка зашла в воду и начала тонуть. Ей на помощь бросились отец и два брата, которые смогли спасти девочку, но сами в итоге утонули.

В трагедии сейчас разбирается Следственный комитет. С родственниками погибших работают психологи и правоохранительные органы.

Напомним, сегодня Сиб.фм опубликовал видео с пляжа, где произошла трагедия.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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