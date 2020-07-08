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Как спасать тонущего человека: советы специалистов новосибирской МАСС

сегодня 16:54

Фото София Берёзовская/Сиб.фм, ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске специалисты рассказали, как можно помочь тонущему человеку; с начала сезона более 10 человек погибли на воде в регионе.

Новосибирские спасатели рассказали, как помочь тонущему человеку. В первую очередь начальник аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин отметил, что для спасения другого человека нужно самому обладать хорошей физической формой.

Советы от специалистов, как спасти тонущего человека:

  1. Нельзя хватать его.

  2. Нужно подплыть к нему на безопасное расстояние и убедиться, что он готов принять помощь.

  3. Необходимо поддерживать контакт и говорить с ним.

  4. Человек, который тонет, хочет дышать. Он может цепляться за вас. С осторожностью погрузитесь с ним в воду, и тогда он отпустит вас. После попробуйте снова помочь ему, постоянно общаясь и успокаивая его.

  5. Также с берега можно попытаться достать до человека палкой, чтобы он мог ухватиться за неё.

Благодаря тёплой погоде, установившейся ещё в конце апреля, пляжный сезон в Новосибирской области стартовал довольно рано: уже в мае можно было заметить первых купающихся. Одновременно с этим произошли трагические случаи гибели отдыхающих в воде. С начала сезона в водоёмах Новосибирской области утонули более 10 человек. В большинстве случаев погибшие купались в запрещённых местах.

Напомним, 7 июля, в день Ивана Купалы, сразу три человека утонули в Новосибирске.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
спасатели
утонул

Комментарии

08.07.20 в 17:15

Кар И

Добрый день!Владимир Владимирович,спасибо вам огромное от многодетных родителей,это очень хорошая помошь,нам и нашим детям,но хотелось бы очень попросить продлить по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет,очень,потому,что детям много чего еще надо бывает

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