Как спасать тонущего человека: советы специалистов новосибирской МАСС

Фото София Берёзовская/Сиб.фм, ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске специалисты рассказали, как можно помочь тонущему человеку; с начала сезона более 10 человек погибли на воде в регионе.

Новосибирские спасатели рассказали, как помочь тонущему человеку. В первую очередь начальник аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин отметил, что для спасения другого человека нужно самому обладать хорошей физической формой.

Советы от специалистов, как спасти тонущего человека:

Нельзя хватать его. Нужно подплыть к нему на безопасное расстояние и убедиться, что он готов принять помощь. Необходимо поддерживать контакт и говорить с ним. Человек, который тонет, хочет дышать. Он может цепляться за вас. С осторожностью погрузитесь с ним в воду, и тогда он отпустит вас. После попробуйте снова помочь ему, постоянно общаясь и успокаивая его. Также с берега можно попытаться достать до человека палкой, чтобы он мог ухватиться за неё.

Благодаря тёплой погоде, установившейся ещё в конце апреля, пляжный сезон в Новосибирской области стартовал довольно рано: уже в мае можно было заметить первых купающихся. Одновременно с этим произошли трагические случаи гибели отдыхающих в воде. С начала сезона в водоёмах Новосибирской области утонули более 10 человек. В большинстве случаев погибшие купались в запрещённых местах.

Напомним, 7 июля, в день Ивана Купалы, сразу три человека утонули в Новосибирске.