Картельный сговор в клинике Мешалкина: обвиняемым вынесли приговор

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В Новосибирске завершилось рассмотрение дела о картельном сговоре в клинике имени Мешалкина; обвиняемые получили условные сроки и крупные штрафы.

Сегодня, 8 июля, Октябрьский районный суд в Новосибирске вынес приговор Александру Мартынюка и Якову Кузнецова, которых обвиняли в картельном сговоре. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

«8 июля 2020 года провозглашен обвинительный приговор в отношении Кузнецова Я. С., Мартынюка А. С., которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, со штрафом в размере 500 000 рублей», – говорится в сообщении суда.

Суд на основании ст. 73 УК РФ назначил обвиняемым условное наказание с испытательным сроком в 2 года. В это время они должны состоять на учёте и не менять постоянное место жительства без уведомления.

Как ранее писал Сиб.фм, в отношении Александра Мартынюка и Якова Кузнецова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции, которое принесло доход в особо крупном размере). По версии следствия, директора фирм ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра» заключили устное соглашение о сотрудничестве в сфере закупок.

Антимонопольщики заявили о существовании переписки между клиникой и поставщиками, в которой согласовывались партии и цены будущих закупок.

Обвиняемые создавали видимость конкуренции. Они снижали цены на торгах не более чем на 0,5 % от начальной максимальной цены контракта. По данным следствия, сумма контрактов, которые клиника заключила с ООО «Терра» и ООО «Компания Фито», составила около 500 миллионов рублей.

В ноябре Мартынюк и Кузнецов обратились с кассацией в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, но жалобу оставили без удовлетворения.

Напомним, 3 июля обвиняемые по делу о картельном сговоре в клинике Мешалкина выступили с последним словом в суде.