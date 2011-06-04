Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Картельный сговор в клинике Мешалкина: обвиняемым вынесли приговор

сегодня 12:11

Фото pixabay.com, из открытых источников

В Новосибирске завершилось рассмотрение дела о картельном сговоре в клинике имени Мешалкина; обвиняемые получили условные сроки и крупные штрафы.

Сегодня, 8 июля, Октябрьский районный суд в Новосибирске вынес приговор Александру Мартынюка и Якову Кузнецова, которых обвиняли в картельном сговоре. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

«8 июля 2020 года провозглашен обвинительный приговор в отношении Кузнецова Я. С., Мартынюка А. С., которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, со штрафом в размере 500 000 рублей», – говорится в сообщении суда.

Суд на основании ст. 73 УК РФ назначил обвиняемым условное наказание с испытательным сроком в 2 года. В это время они должны состоять на учёте и не менять постоянное место жительства без уведомления.

Как ранее писал Сиб.фм, в отношении Александра Мартынюка и Якова Кузнецова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции, которое принесло доход в особо крупном размере). По версии следствия, директора фирм ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра» заключили устное соглашение о сотрудничестве в сфере закупок.

Антимонопольщики заявили о существовании переписки между клиникой и поставщиками, в которой согласовывались партии и цены будущих закупок.

Обвиняемые создавали видимость конкуренции. Они снижали цены на торгах не более чем на 0,5 % от начальной максимальной цены контракта. По данным следствия, сумма контрактов, которые клиника заключила с ООО «Терра» и ООО «Компания Фито», составила около 500 миллионов рублей.

В ноябре Мартынюк и Кузнецов обратились с кассацией в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, но жалобу оставили без удовлетворения.

Напомним, 3 июля обвиняемые по делу о картельном сговоре в клинике Мешалкина выступили с последним словом в суде.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

клиника Мешалкина
Новосибирская область
приговор
картельный сговор

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

204046
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
190355
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170153
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
93269
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
81084
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
57594
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей
45545
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири