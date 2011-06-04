Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 8 июля

Фото оперативного штаба

Рекордное количество новосибирцев заразилось коронавирусом за сутки; скончались 120 человек.

По состоянию на 8 июля в Новосибирской области зарегистрировано 6724 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 113 новых случаев, что стало максимальным приростом за всё время эпидемии.

Также в штабе сообщили, что скончались ещё четыре пациента. Это трое мужчин в возрасте 61 года, 58 и 60 лет. Также погибла женщина в возрасте 73 лет. Всего в регионе зафиксировано 120 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

Из стационаров выписаны ещё 155 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 4300 человек.