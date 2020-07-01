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Коронавирус поглощает Омскую область: назван последний чистый район

сегодня 21:46

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/оперативный штаб

Оперштаб Омской области отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе; назван последний свободный от инфекции район.

В Омской области остался один район, в котором не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил вечером 8 июля региональный оперативный штаб, это Знаменский район. Карта распространения эпидемии в области выглядит так.

Согласно данным оперштаба, меньше всего заражённых зарегистрировано в Большеуковском районе — там выявили двух пациентов. Больше всего заболевших в областном центре, где инфицированы 3333 человек.

Всего в Омской области на 8 июля выявили 4285 случаев заражения COVID-19. За сутки инфекцию подтвердили ещё у 83 человек. Скончались за всё время эпидемии 38 пациентов.

Напомним, сегодня в Новосибирске от коронавируса погибли четыре человека.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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