Коронавирус поглощает Омскую область: назван последний чистый район
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/оперативный штаб
Оперштаб Омской области отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе; назван последний свободный от инфекции район.
В Омской области остался один район, в котором не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил вечером 8 июля региональный оперативный штаб, это Знаменский район. Карта распространения эпидемии в области выглядит так.
Согласно данным оперштаба, меньше всего заражённых зарегистрировано в Большеуковском районе — там выявили двух пациентов. Больше всего заболевших в областном центре, где инфицированы 3333 человек.
Всего в Омской области на 8 июля выявили 4285 случаев заражения COVID-19. За сутки инфекцию подтвердили ещё у 83 человек. Скончались за всё время эпидемии 38 пациентов.
Напомним, сегодня в Новосибирске от коронавируса погибли четыре человека.
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