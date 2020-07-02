Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 9 июля - продление карантина в Колумбии, массовые беспорядки в Сербии, выздоровление российских моряков в Пусане

сегодня 01:30

Фото pixabay.com, АР

Израильские врачи рассказали об отношении к ИВЛ, компания-судовладелец сообщила о состоянии российских моряков в Пусане, в Сербии на фоне введения комендантского часа возникли беспорядки; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 9 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 11 662 574 человека, из которых 539 058 — умерли, 6 336 732 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ

ПРИРОСТ ЗА СУТКИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ

МИР

11 662 574

235 710

539 058

6 336 732

США

2 996 098

60 021

131 480

936 476

БРАЗИЛИЯ

1 668 589

45 305

66 741

1 107 012

ИНДИЯ

742 417

22 753

20 642

456 831

Продление карантина в Колумбии

Президент Колумбии Иван Дуке распорядился продлить карантин до 1 августа. Из-за активного распространения коронавируса ограничительные меры решили не отменять.

Изначально карантин ввели 25 марта, после чего неоднократно продлевали. С 1 июня стартовало частичное снятие ограничительных мер. Гражданам разрешили заниматься спортом на улице, к работе вернулись некоторые предприятия.

По данным на 8 июля, в Колумбии коронавирус подтвердили у 124 494 человек. С начала эпидемии скончались 4 359 пациентов.

Протесты в Сербии

В Сербии после объявления новых ограничений вспыхнули беспорядки. Во вторник, 7 июля, президент Сербии объявил о вводе комендантского часа по будним дням. Также он рассказал, что в столице страны заполнены практически все больницы, и власти планируют развернуть еще 10 инфекционных стационаров.

В ночь на 8 июля в центре Белграда собрались около пяти тысяч человек. Часть демонстрантов была задержана. Среди протестующих были раненые. Наиболее радикально настроенные граждане напали на полицейские кордоны, проникли в холл парламента, а также подожгли три машины органов правопорядка и несколько мусорных баков.

Для усмирения протестующих полиция применила слезоточивый газ. Организаторами акции стала группа оппозиционных партий. Ранее они объявили бойкот выборам в парламент.

Выздоровление российских моряков в Южной Корее

Более половины заражённых российских моряков с судна, пришвартованного в Пусане, победили коронавирус. Об этом сообщили “РИА Новости” со ссылкой на компанию-судовладельца.

Ранее стало известно, что у 18 членов экипажа судна-рефрижератора Ice stream обнаружили коронавирус. На тот момент корабль прибыл из Владивостока в Пусан. Всех контактных лиц отправили на самоизоляцию. Порт Камчхон был закрыт некоторое время.

Применение ИВЛ израильскими врачами

Гай Хошен, заведующий отделением коронавируса в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве, рассказал, что старается не подключать тяжёлых пациентов к аппаратам ИВЛ. Информацией он поделился в интервью “РИА Новости”. По словам доктора, способность пациентов на ИВЛ к восстановлению гораздо ниже, поэтому в его больнице врачи стараются использовать кислородные маски и давать больным противовоспалительные и антивирусные препараты.

Хошен отметил, что с начала пандемии доктора в Израиле изменили подход к лечению тяжелых пациентов. Ещё в марте они гораздо чаще использовали аппараты ИВЛ. Также они стали применять переливание плазмы крови выздоровевших пациентов. Благодаря этому способу в организм больного попадают антитела к COVID-2019.

Напомним, 8 июля Росздравнадзор сделал заявление о связи аппаратов ИВЛ со смертельными пожарами в больницах.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

карантин
беспорядки
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

393075
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
199775
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170475
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
103376
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
78066
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
60283
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей
45653
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири