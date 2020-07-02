Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 9 июля - продление карантина в Колумбии, массовые беспорядки в Сербии, выздоровление российских моряков в Пусане

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Израильские врачи рассказали об отношении к ИВЛ, компания-судовладелец сообщила о состоянии российских моряков в Пусане, в Сербии на фоне введения комендантского часа возникли беспорядки; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 9 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 11 662 574 человека, из которых 539 058 — умерли, 6 336 732 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ МИР 11 662 574 235 710 539 058 6 336 732 США 2 996 098 60 021 131 480 936 476 БРАЗИЛИЯ 1 668 589 45 305 66 741 1 107 012 ИНДИЯ 742 417 22 753 20 642 456 831

Продление карантина в Колумбии

Президент Колумбии Иван Дуке распорядился продлить карантин до 1 августа. Из-за активного распространения коронавируса ограничительные меры решили не отменять.

Изначально карантин ввели 25 марта, после чего неоднократно продлевали. С 1 июня стартовало частичное снятие ограничительных мер. Гражданам разрешили заниматься спортом на улице, к работе вернулись некоторые предприятия.

По данным на 8 июля, в Колумбии коронавирус подтвердили у 124 494 человек. С начала эпидемии скончались 4 359 пациентов.

Протесты в Сербии

В Сербии после объявления новых ограничений вспыхнули беспорядки. Во вторник, 7 июля, президент Сербии объявил о вводе комендантского часа по будним дням. Также он рассказал, что в столице страны заполнены практически все больницы, и власти планируют развернуть еще 10 инфекционных стационаров.

В ночь на 8 июля в центре Белграда собрались около пяти тысяч человек. Часть демонстрантов была задержана. Среди протестующих были раненые. Наиболее радикально настроенные граждане напали на полицейские кордоны, проникли в холл парламента, а также подожгли три машины органов правопорядка и несколько мусорных баков.

Для усмирения протестующих полиция применила слезоточивый газ. Организаторами акции стала группа оппозиционных партий. Ранее они объявили бойкот выборам в парламент.

Выздоровление российских моряков в Южной Корее

Более половины заражённых российских моряков с судна, пришвартованного в Пусане, победили коронавирус. Об этом сообщили “РИА Новости” со ссылкой на компанию-судовладельца.

Ранее стало известно, что у 18 членов экипажа судна-рефрижератора Ice stream обнаружили коронавирус. На тот момент корабль прибыл из Владивостока в Пусан. Всех контактных лиц отправили на самоизоляцию. Порт Камчхон был закрыт некоторое время.

Применение ИВЛ израильскими врачами

Гай Хошен, заведующий отделением коронавируса в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве, рассказал, что старается не подключать тяжёлых пациентов к аппаратам ИВЛ. Информацией он поделился в интервью “РИА Новости”. По словам доктора, способность пациентов на ИВЛ к восстановлению гораздо ниже, поэтому в его больнице врачи стараются использовать кислородные маски и давать больным противовоспалительные и антивирусные препараты.

Хошен отметил, что с начала пандемии доктора в Израиле изменили подход к лечению тяжелых пациентов. Ещё в марте они гораздо чаще использовали аппараты ИВЛ. Также они стали применять переливание плазмы крови выздоровевших пациентов. Благодаря этому способу в организм больного попадают антитела к COVID-2019.

Напомним, 8 июля Росздравнадзор сделал заявление о связи аппаратов ИВЛ со смертельными пожарами в больницах.