Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 8 июля

Фото Густаво Зырянов/Софья Березовская/Михаил Докукин/Сиб.фм/оперативный штаб

Рекордное число новосибирцев заразилось за сутки, от коронавируса умерли ещё четверо, а летние кафе уже не справляются с нагрузкой; главные новости о COVID-19 в столице Сибири — в материале Сиб.фм.

Ещё 113 человек заразились коронавирусом

Такие данные утром 7 июля привел новосибирский оперативный штаб. За всё время инфекцию выявили у 6724 человек. Среди пациентов 397 детей. Выздоровели 4300 человек.

Умерли четыре пациента

По данным медиков, это трое мужчин в возрасте 61 года, 58 и 60 лет. Также скончалась женщина в возрасте 73 лет. Всего в регионе зафиксировано 120 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

Летние кафе в Новосибирске не успевают за потоком клиентов

Это выяснил Сиб.фм в ходе подготовки материала о первом дне открытия летних веранд кафе в регионе. Они были закрыты из-за карантинных мер больше полутора месяцев. Как рассказали Сиб.фм в одном из заведений, мест на всех не хватает уже сейчас. Подробнее — в репортаже Сиб.фм.