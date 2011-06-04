Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 13:00 8 июля

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

124 человека умерли в Новосибирской области от осложнений, вызванных коронавирусом; заражение подтвердилось более чем у 6800 пациентов.

В Новосибирской области увеличилось количество пациентов, умерших от коронавируса. Только за минувшие сутки жертвами COVID-19 стали четыре человека.

Среди погибших – двое мужчин в возрасте 67 и 68 лет и две женщины в возрасте 53 и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 124 человека.

На сегодняшний день, по данным оперативного штаба, в области выявлен 6 831 случай инфицирования СOVID-19. 107 диагнозов подтвердились на последние сутки. Среди заражённых – 401 ребёнок, сообщили 8 июля в региональном оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 570. В больницы районов области госпитализированы 699 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Под медицинским наблюдением находятся 964 жителя региона, 27 158 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство российских врачей не верят в статистику по коронавирусу.