Коронавирус в России: последние новости к 9 июля – очаг на предприятии "Росатома", штраф для храма в Кузбассе, поставка масок для Бразилии
Фото pixabay.com, с сайта Кузбасской митрополии
В доме-интернате в Алтайском крае зафиксировали вспышку коронавируса, храм в Кузбассе оштрафовали за проведение пасхальной службы, в Забайкалье открыли летние веранды кафе; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.
В России за последние сутки выявили 6 562 новых случая заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 700 792 человека.
Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ
|
ПРИРОСТ ЗА СУТКИ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ
|
РОССИЯ
|
700 792
|
6 562
|
10 667
|
472 511
|
МОСКВА
|
226 795
|
621
|
4 027
|
160 913
|
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
59 716
|
194
|
970
|
39 550
|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|
26 389
|
295
|
1 484
|
20 552
Вспышка в доме-интернате в Алтайском крае
В Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае коронавирусом заразились 19 человек. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяну Калинину.
По словам чиновника, выявление случаев заболевания связано с заходом людей на вахту на 14 дней. Среди инфицированных десять постояльцев и девять сотрудников. В настоящее время в помещении интерната провели дезинфекционные мероприятия.
Очаг коронавируса на предприятии "Росатома"
На ФГУП "Приборостроительный завод" в Челябинской области несколько сотрудников заболели коронавирусом после круиза на теплоходе. Это ведущее предприятие госкорпорации “Росатом”. Информацию о заражении специалистов обнародовал гендиректор завода Владислав Белобров.
Всего на теплоходе находились 41 человек. Всех, кто контактировал с участниками круиза, отправили на домашнюю самоизоляцию. В здании завода провели дезинфекцию.
Штраф для храма в Кузбассе
В Кемеровской области храм Архангела Михаила оштрафовали на 100 тысяч рублей за проведение богослужения на Пасху. Во время церковного праздника в регионе действовал запрет на массовые мероприятия.
В храме, расположенном в деревне Береговой, в ночь с 18 на 19 апреля состоялась пасхальная служба с участием прихожан.
Открытие летников в Забайкалье
Власти Забайкалья разрешили кафе и ресторанам открыть летние веранды с 9 июля. Заведения смогут открыться при условии соблюдения санитарных требований. Рестораны должны проводить дезинфекцию и следить за соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра.
Поставка СИЗов для Бразилии
Россия планирует участвовать в тендерах на поставку респираторов и медицинских масок в Бразилию. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Более 20 российских предприятий готовы поставлять около 200 миллионов масок в месяц.
Ранее правительство разрешило Минпромторгу экспортировать средства индивидуальной защиты за пределы Евразийского экономического союза. До 30 сентября страны-участники могут поставлять медицинские изделия в другие государства только при разрешении соответствующего ведомства члена союза.
Напомним, 8 июля о запрещённых вечеринках на базах отдыха в Алтайское крае.
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