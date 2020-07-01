Коронавирус в России: последние новости к 9 июля – очаг на предприятии "Росатома", штраф для храма в Кузбассе, поставка масок для Бразилии

Фото pixabay.com, с сайта Кузбасской митрополии

В доме-интернате в Алтайском крае зафиксировали вспышку коронавируса, храм в Кузбассе оштрафовали за проведение пасхальной службы, в Забайкалье открыли летние веранды кафе; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.

В России за последние сутки выявили 6 562 новых случая заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 700 792 человека.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ РОССИЯ 700 792 6 562 10 667 472 511 МОСКВА 226 795 621 4 027 160 913 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 59 716 194 970 39 550 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26 389 295 1 484 20 552

Вспышка в доме-интернате в Алтайском крае

В Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае коронавирусом заразились 19 человек. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяну Калинину.

По словам чиновника, выявление случаев заболевания связано с заходом людей на вахту на 14 дней. Среди инфицированных десять постояльцев и девять сотрудников. В настоящее время в помещении интерната провели дезинфекционные мероприятия.

Очаг коронавируса на предприятии "Росатома"

На ФГУП "Приборостроительный завод" в Челябинской области несколько сотрудников заболели коронавирусом после круиза на теплоходе. Это ведущее предприятие госкорпорации “Росатом”. Информацию о заражении специалистов обнародовал гендиректор завода Владислав Белобров.

Всего на теплоходе находились 41 человек. Всех, кто контактировал с участниками круиза, отправили на домашнюю самоизоляцию. В здании завода провели дезинфекцию.

Штраф для храма в Кузбассе

В Кемеровской области храм Архангела Михаила оштрафовали на 100 тысяч рублей за проведение богослужения на Пасху. Во время церковного праздника в регионе действовал запрет на массовые мероприятия.

В храме, расположенном в деревне Береговой, в ночь с 18 на 19 апреля состоялась пасхальная служба с участием прихожан.

Открытие летников в Забайкалье

Власти Забайкалья разрешили кафе и ресторанам открыть летние веранды с 9 июля. Заведения смогут открыться при условии соблюдения санитарных требований. Рестораны должны проводить дезинфекцию и следить за соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра.

Поставка СИЗов для Бразилии

Россия планирует участвовать в тендерах на поставку респираторов и медицинских масок в Бразилию. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Более 20 российских предприятий готовы поставлять около 200 миллионов масок в месяц.

Ранее правительство разрешило Минпромторгу экспортировать средства индивидуальной защиты за пределы Евразийского экономического союза. До 30 сентября страны-участники могут поставлять медицинские изделия в другие государства только при разрешении соответствующего ведомства члена союза.

Напомним, 8 июля о запрещённых вечеринках на базах отдыха в Алтайское крае.