Красоткин выбрал самый красивый: новички «Сибири» определились с игровыми номерами

Фото ХК «Сибирь» (Новосибирская область)

Новые игроки «Сибири» выбрали себе номера, под которыми они будут играть за клуб; один из «старичков» команды тоже не остался в стороне.

Новые игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» разобрали номера, под которыми они будут выступать в составе команды. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сибирь» в социальных сетях.

Теперь спортсмен Тимур Ахияров будет играть под номером 76, Ефим Гуркин – 49, Антон Красоткин – 33, Олег Ли – 90, Виталий Меньшиков – 21, О`Делл – 19, Илья Хохлов – 32.

Хоккеист Алексей Яковлев, выступающий за «Сибирь» с 2015 года, решил поменять свой номер с 61 на 95.

Стоит отметить, что игроки новосибирского хоккейного клуба примут участие в магнитогорском турнире памяти Ромазана с 10 по 14 августа. Также, 31 июля и 1 августа состоятся контрольные матчи с «Амуром».

Напомним, 3 июля «Сибирь» опередила омский «Авангард» в чемпионате России по хоккею.