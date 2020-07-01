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Крупный пожар в Кузбассе: горит здание рядом с вокзалом

сегодня 21:16

Фото МЧС

В Новокузнецке произошёл пожар на складском помещении; огонь охватил не меньше 500 квадратных метров.

Рядом с вокзалом в Новокузнецке произошёл крупный пожар. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, огонь охватил около 500 квадратных метров.

«В настоящее время пожар локализован. Проводится проливка и разборка конструкций. К ликвидации привлечено более 30 человек и 9 единиц техники», — добавили в ведомстве.

Известно, здание используется как складское помещение для хранение хозяйственных товаров. Также в МЧС сообщили, что погибших или пострадавших при пожаре нет. Сейчас продолжаются работы по ликвидации возгорания.

Напомним, накануне пожарные спасли пять человек из горящего дома в Новосибирске.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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