Лайки, хейтеры и непрошеные советы: популярная мама-блогер из Новосибирска рассказала о «бытовухе» в instagram

Фото из Instagram Дианы Бастерс

Сибирячка Диана Бастерс – не только любящая и любимая мама двоих детей, но и популярная в Instagram блогер; у неё 200 тысяч подписчиков, которые бывают щедры не только на лайки, но и на критику, хейт и непрошеные советы.

Диана Бастерс – популярный в Новосибирске блогер, мама двух детей. На её аккаунт в Instargram, который существует уже семь лет, подписано больше 200 тысяч человек. Диана одновременно совмещает в своей жизни и на своей странице в сети разные сферы и роли: мама, путешественница, фуд-блогер, модель. В канун Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сибирячка согласилась ответить на вопросы корреспондента Сиб.фм.

Популярная фраза haters gonna hate (ненавистники пусть ненавидят) в интернете работает как нельзя лучше – нередко медийным персонам приходится отбиваться как от заслуженных, так и не очень нападок в сообщениях и комментариях. Очень сложно каждый день получать внушительную порцию критики и ненужных советов. Последнее время блогеры отвечают на это в публичной форме, выкладывая оскорбления на всеобщее обозрения.

«Я выкладываю таких на "доску позора", да. Мне смешно от этого. Кстати, негатива в мою сторону на самом деле очень мало. Меня это не задевает, обычно я просто смеюсь и улыбаюсь от таких выходок. По поводу детей мне написали плохое всего один раз» , – рассказывает Диана.

Для себя она разработала действенный способ поднять настроение: делиться негативными письмами в «сторис» и получать в ответ сообщения поддержки и комплименты от людей.

«Меня не бесит ничего в подписчиках, по крайней мере, в моих. Они какие-то все классные собрались,

а те, кто не классные, скучные, без чувства юмора – они сами от меня быстренько отписываются», – делится Диана.

В то же время настроение подписчикам Дианы поднимают двое детей, которые являются частыми участниками её «блогерской жизни». Люди просят чаще показывать малышей в историях. Только вот их самих не всегда удаётся уговорить на съёмки:

«Я детей точно не эксплуатирую и всё делаю, как получится, не для кадра, а просто как живём, так и показываю. Дети, конечно, не понимают, что мама известна, даже в каких-то небольших кругах. Дочка на вопрос "кем работает мама?", серьёзно отвечает: "блогером"», – говорит Диана.

Конечно, находятся люди, которые упрекнут её в том, что она показывает личное: дети и муж, посуда в раковине, соринка на полу. Или, о ужас, оставленные на сушилке вещи. До сих пор весьма размыты понятия для «публичного показа» и для «личного архива». Диана Бастерс придерживается в этом отношении золотой середины.

«Я сама не показываю личные детали нашей жизни, но и скрывать ничего специально не стану. Я считаю, публиковать и не публиковать стоит то, что хочется и не хочется. В смысле, что кому-то не нравится – не надо афишировать. Кому-то хочется делиться – делись на здоровье. Лично я думаю, что можно выкладывать/постить/писать и так далее всё, что реально происходит в твоей жизни: слёзы, радость, смерть, горе, измены, расставания, прощения и т. д.

Я за правду во всём. Такова жизнь. Какой смысл скрывать и делать вид, что у вас всё по-другому?

Скольким людям станет легче, если они поймут, что у всех бывают трудности!» – делится своей позицией новосибирский блогер.

При этом Диана уважает право на неприкосновенность. Если родные не хотят участвовать в съемках, она прислушивается к их мнению. Она считает, что это отличает её от других блогеров – в компании друзей и семьи блогер прячет телефон. Выключает камеру женщина и тогда, когда чувствует, что устала.

«Выгорания у меня частенько случаются, но последнее время я приняла комфортную позицию. Я отказываюсь от всего, что мне не комфортно, практически отказалась от платной рекламы, от взаимных продвижений и т. д. Чувствую, что сейчас хочу так. Я очень мало времени трачу на блог, мои знают, что я даже редко отвечаю сейчас, я делаю всё, как мне комфортно, я не считаю сейчас своим долгом или обязанностью что-то публиковать, отвечать, рассказывать и чему-то кого-то учить. Я веду свой журнал с моими картинками взглядами и историями. Всё. Кому это интересно, тот со мной», – уверенна Диана.

Она с ностальгией вспоминает ещё не совсем далекий 2015 год. По словам Дианы, тогда всё было другое – атмосфера казалось более творческой. Но и «здесь» есть свои прелести. В 2020 году, считает блогер, мы практически отошли от стереотипа, что аккаунт должен быть идеальной копией жизни. Она смеётся над преувеличенным и даже рекламным образом «счастливые семьи в одинаковых свитерах».

«Сейчас, конечно же, уже все поняли, что блог – это реальная жизнь. Все эти постановочные фото с хаски на Байкале, счастливые семьи в одинаковой одежде, идеальные рецепты – этим никому лучше не сделаешь, только разовьёшь новые комплексы. Мне кажется, я до сих пор держусь на плаву без реклам и всего потому, что изначально выбрала такую тактику:

только правда и ничего, кроме правды. Бардак? Пожалуйста. Жалобы и нытьё? На здоровье. Радость, смех, маты – а как без этого?»

– делится своими мыслями блогер.

Со слов Дианы складывается картинка не прыгающей с телефоном в поисках красивых кадров женщины, которая накладывает тонны макияжа и столько же фильтров на фото, как иногда представляется образ женщины-блогера. Напротив, это обычный человек, который включил камеру и показал свой дом таким, какой он есть. Поделился своими мыслями без прикрас.

И даже на вопрос «что она будет делать 8 июля – в день семьи, любви и верности», она ответила:

«Планов нет. Будем работать, ходить в сады, гулять, готовить кушать и жить обычной жизнью. Я обычный человек», – подытожила молодая мама.