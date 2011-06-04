Льготный автокредит: условия госпрограммы изменились с 7 июля

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Изменения программы льготного автокредитования для медицинских работников, семей с детьми и участников программ трейд-ин вступают в силу с 7 июля; программу значительно расширили.

С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования. Займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля теперь полагаются семьям, воспитывающим как минимум одного ребёнка, сотрудникам медицинских учреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса.

При этом для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25% от цены новой машины.

Постановлением также увеличена предельная стоимость приобретаемых на льготных условиях машин с 1 млн до 1,5 млн рублей. Повышенный лимит применяется к приобретенным с 1 марта текущего года автомобилям.

Всего на финансирование новой программы в этом году направлено 22,5 млрд рублей.

Напомним, в июле упростили процедуру получения права на бесплатную парковку для инвалидов.